Немцев предупредили о росте бедности из-за ситуации на Украине

Ситуация на Украине приведёт к снижению уровня благосостояния немцев, сообщил в интервью министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. При этом он пообещал, что власти сделают всё возможное, чтобы смягчить последствия кризиса, возникшего из-за ситуации вокруг Украины.

События на Украине сделают нас всех беднее, например, из-за того, что нам приходится платить больше за импорт энергоносителей. Даже государство не сможет остановить снижение уровня благосостояния, — сказал глава ведомства.

Он добавил, что власти постараются смягчить «самые сильные шоки», чтобы снижение уровня благосостояния не так сильно ощущалось. Так, правительство намерено поддержать нуждающихся и предприятия, чья работа находится под угрозой.

Линднер пояснил, что финансовые средства ограничены, поэтому меры поддержки могут носить лишь временный характер.

Комментируя инфляцию в ФРГ по итогам марта, достигшую 7,3%, министр сказал, что «серьёзно обеспокоен экономическим развитием», так как рост замедляется, а цены повышаются, но правительство делает всё, чтобы не допустить стагфляции.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что крест на процветании страны может поставить введение эмбарго на поставки энергоносителей из России. Он отметил, в частности, что в ФРГ отсутствует альтернативная инфраструктура для импорта газа и нефти.

Хабек также не исключил, что полный отказ от поставок ресурсов из России приведёт к закрытию крупнейшего в мире химического концерна BASF. Кроме того, он сообщил, что в случае дефицита ресурсов есть риск миграции энергетических компаний за границу, в частности в Азию.