Немцев предупредили о нехватке свинины

В обозримом будущем граждане Германии могут столкнуться с дефицитом мясной продукции. В частности, речь о свинине. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии Удо Хеммерлинг, передаёт журнал Der Spiegel. По его словам, длительное время в ФРГ цены на свинину были низкими, что привело к сокращению свиноводства в целом. Однако сейчас, даже учитывая рост цен на мясо, резко подорожали и корма. Хеммерлинг добавил, что и на остальные продукты питания ценники растут почти каждый день.

Потребители привыкли к тому, что всё всегда доступно. В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы. Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова, и товара станет ещё меньше, — сказал Хеммерлинг.

Эксперт также отметил, что сегодня немецкий фермер получает €1,95 за килограмм свинины, однако, чтобы покрыть расходы он должен брать за него €2,50, из-за чего держать свиней попросту не имеет смысла. По этой причине предприниматели сокращают поголовье животных.

Ранее парламентский статс-секретарь при Министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильс Аннен призвал немцев употреблять меньше мяса и таким образом способствовать освобождению пахотных земель. Такое заявление он сделал на фоне кризиса цен на продовольствие из-за ситуации на Украине.