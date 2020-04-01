https://static.news.ru/photo/02e39140-7401-11ea-8df1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Пандемия коронавируса и закрытые границы привели к недостатку сборщиков урожая в Германии, что в итоге может стать причиной дефицита некоторых видов овощей и фруктов. Об этом заявил глава объединения сельхозпроизводителей ФРГ Йоахим Руквид.

Угрозы основным продуктам питания нет. Но вполне может быть дефицит некоторых овощей и фруктов, — цитирует агентство DPA руководителя организации.

Он предупредил, что на некоторые культуры вырастут цены. Это касается спаржи и ягод.

На немецких сельскохозяйственных угодьях обычно работают около 300 тыс. сезонных рабочих, в основном из восточноевропейских стран. В данное время из-за закрытия границ в этой сфере создался дефицит рабочей силы.

Как писал NEWS.ru, панические набеги европейцев на супермаркеты в попытках запастись продуктами на чёрный день, возможно, были оправданы. В ООН предупредили, что из-за повсеместного закрытия границ и протекционистской политики ряда государств Евросоюз может столкнуться с нехваткой продуктов питания в ближайшие месяцы. Правительство Италии уже задумалось о введении продуктовых карточек, в то время как французов призывают массово ехать «на картошку», чтобы урожай не сгнил на полях.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.