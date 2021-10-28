Немцев напугали российские Ил-76 со «смертоносными» бомбами

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Материал о «внушающих беспокойство» тренировках российских лётчиков по подвеске учебных бомб на военно-транспортные самолёты Ил-76 опубликовала немецкая газета Bild.

Автор публикации приводит сообщение российского Минобороны о сборах экипажей полка военно-транспортной авиации в Псковской области по выполнению практического бомбометания и по боевым стрельбам.

Также во время сборов были отработаны навыки по подвеске учебных бомб П-50Т и заряжании авиационной пушки ГШ-23. Особое внимание при этом уделялось технике безопасности.

Полёты на практическое бомбометание и боевые стрельбы являются наиболее сложным видом полётов и уникальными, исходя из задач военно-транспортной авиации, — сообщили в Минобороны РФ.

В заголовке статьи Bild говорится , что российские военные устанавливают бомбы на транспортных самолётах, в связи с чем автор задаётся вопросом о возможном «планировании неожиданного нападения».

Журналист отмечает, что фото с со сборов внушают «беспокойство». В частности, он задаётся вопросом, для чего российские военные устанавливают «смертоносные бомбы» на самолёты, непригодные для бомбометания.

Прокомментировать ситуацию журналист попросил «независимого военного блогера» из Финляндии Петри Мякеля. Последний сообщил, что такого рода мероприятия проводятся уже некоторое время.

Это имеет смысл, если вы готовите внезапное нападение или «внезапную высадку десанта» на врага, который не знает, что его ждёт, — заявил блогер.

Журналист отметил, что данная теория беспокоит не только финнов, поскольку ряд полигонов находится в Псковской области, менее чем в 50 километрах от границ с ЕС и НАТО.

Ранее Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран.