Немцам предложили обтираться тряпками для экономии воды Премьер земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман посоветовал немцам заменить душ обтираниями тряпкой

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В Германии премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман предложил соотечественникам ради экономии электричества и газа отказаться от принятия душа в пользу обтираний влажной тряпкой, сообщает Südwest Presse. Он также порекомендовал отапливать в домах только одну жилую комнату.

Тряпка для мытья — полезное изобретение, — цитирует издание Кречмана.

Премьер рассказал, что на крыше его дома установлена солнечная панель, с помощью которой он нагревает воду. Также он заявил, что в холодное время отапливает не весь дом, а только одну жилую комнату. По словам Кречмана, для организма полезно, «когда в доме не везде одинаковая температура».

В июне вице-канцлер и министр энергетики ФРГ Роберт Хабек посоветовал немцам сделать все возможное, чтобы сократить потребление энергии, в том числе сменив лейку для душа, что позволит сэкономить 30%. Он также поделился личным опытом экономии, отметив, что тратит на душ не более пяти минут.

Ранее стало известно, что около 62% жителей Германии стали реже мыться, поддавшись на призывы местных политиков. В частности, в первую очередь экономят на гигиене сторонники партии «Зеленых». Треть из них сократили число походов в душ, а еще столько же стали мыться быстрее, чем до введения ЕС санкций в отношении России.