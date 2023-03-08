«Нельзя запретить все, что не нравится»: Столтенберг приструнил Турцию Столтенберг призвал Анкару не мешать Швеции вступать в НАТО после инцидентов с сожжением Коранов

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию не мешать Швеции вступать в НАТО после инцидентов с сожжением Коранов. В эфире STV он заявил, что у Анкары и Стокгольма могут быть разные мнения о том, что является провокационным и неуважительным, но есть соглашение, в которое вопрос о недопущении оскорблений мусульманской культуры не был включен.

Я передал в Турции, что у вас могут быть разные мнения о сожжении Корана. Во многих странах есть законы, ограничивающие подобные действия, но вы не можете запретить все, что вам не нравится, — заявил Столтенберг.

По его словам, переговоры НАТО с Турцией возобновятся 9 марта. По словам Столтенберга, их целью станет демонстрация того, что Швеция и Финляндия выполнили требования соглашения.

Положение Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО резко ухудшилось, после того как шведский радикал Расмус Палудан сжег Коран напротив посольства Турции в Стокгольме. При этом газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Хельсинки вступит в Альянс без Швеции в том случае, если Анкара или Будапешт ратифицируют только ее заявку на членство.