Слова Байдена о Путине объяснили паникой в Белом доме Junge Welt: высказывания Байдена о Путине говорят о панике в Вашингтоне

Фото: Adam Schultz/Official White House

Президент США Джо Байден и его администрация находятся в панике, считает журналист немецкой газеты Junge Welt Йорг Кронауэр. По его словам, на это указывают недавние заявления главы Белого дома о российском лидере Владимире Путине и палестинском движении ХАМАС.

Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы. И то и другое верно в отношении президента США, — полагает Кронауэр.

Журналист отметил, что сейчас перед Байденом стоят несколько важных проблем. Одна из них — миллиардные вливания в перевооружение Украины, которые не принесли ожидаемых результатов, подчеркнул автор. По его словам, контрнаступление ВСУ уже провалилось.

Кроме того, острым остается вопрос ближневосточного конфликта. Кронауэр допустил, что противостояние Израиля и Палестины будет разрастаться и в этом случае Байден будет иметь дело сразу с двумя конфронтациями.

Ранее президент США обратился к гражданам с речью, в которой назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его словам, эта поддержка будет приносить прибыль будущим поколениям американцев. Байден объяснил, что выделяемые на помощь этим странам деньги позволяют не подвергать опасности ВС США и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.

Однако в Соединенных Штатах слова демократа восприняли негативно. Экс-советник Госдепа по делам России Джеймс Гарден выразил мнение, что речь Байдена о помощи другим странам напомнила американским гражданам, что действующая власть думает о них в последнюю очередь.