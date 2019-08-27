Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Пассажир аэропорта Мюнхена через аварийную дверь проник на территорию, находящуюся за таможенными пунктами. Для обеспечения безопасности в воздушной гавани были отменены 130 рейсов.

Администрации пришлось закрыть часть первого и весь второй терминал, сообщается в Twitter транспортного хаба. Полицейским удалось найти нарушителя.

В настоящий момент работа аэропорта восстановлена, однако в связи с происшествием были зафиксированы многочисленные задержки рейсов.

Ранее News.ru писал, что технология распознавания лиц начала тестироваться в крупных аэропортах России. На внедрение системы во всех воздушных гаванях страны может уйти до полутора лет.

News.ru в соцсетях