https://static.news.ru/photo/bc1a2c5a-c8cb-11e9-9461-fa163e074e61_660.jpgФото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press
Пассажир аэропорта Мюнхена через аварийную дверь проник на территорию, находящуюся за таможенными пунктами. Для обеспечения безопасности в воздушной гавани были отменены 130 рейсов.
Администрации пришлось закрыть часть первого и весь второй терминал, сообщается в Twitter транспортного хаба. Полицейским удалось найти нарушителя.
В настоящий момент работа аэропорта восстановлена, однако в связи с происшествием были зафиксированы многочисленные задержки рейсов.
Vorübergehende Sperrung von Abfertigungsbereichen aufgrund bundespolizeilicher Maßnahmen. Für den gesamten Tag mussten aufgrund der Sperrung bislang rund 130 Flüge annulliert werden. https://t.co/PRKtpHctl2#MPresse