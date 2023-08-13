Нейросеть показала, как будут выглядеть дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Джордж и принцесса Шарлотта

Пользователи соцсетей попросили нейросеть нарисовать детей принца и принцессы Уэльских, Уильяма и Кейт Миддлтон, в подростковом возрасте. На опубликованных кадрах показаны фотографии принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, а также изображения, которые сгенерировал искусственный интеллект.

После смерти королевы Елизаветы II Кейт Миддлтон получила титул принцессы Уэльской, а ее муж принц Уильям — принца Уэльского. При этом их состояние увеличилось в несколько раз. Сейчас им принадлежит около 128 тысяч акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, часть из которых включает национальный парк Дартмур. Кроме того, пара владеет частями Девона, Кента, Дорсета, Кармартеншира и Ноттингемшира.

Ранее Миддлтон обыграла восьмикратного чемпиона мира по теннису Роджера Федерера в рамках матча на Уимблдоне. Игру с титулованным спортсменом принцесса решила провести с целью привлечь внимание к проблемам подросткового спорта. Миддлтон призналась, что в ходе игры получила полезные советы от Федерера.