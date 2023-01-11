Неизвестный ранил ножом шесть человек на вокзале в Париже

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Северный вокзал (Париж)

На Северном вокзале Парижа неизвестный ранил ножом шесть человек, сообщает телеканала BFM. При задержании нападавшего полиции пришлось применить огнестрельное оружие.

СМИ сообщает, что пострадавшим была оказана помощь на месте. Один человек получил ранение лопатки, у остальных зафиксированы незначительные травмы.

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