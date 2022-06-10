Неизвестный ранил ножом четырех человек в училище в Германии

Фото: IMAGO/stefan zeitz/Global Look Press

Неизвестный напал с ножом на учащихся профессионального училища в немецком городе Хамм, пишет Deutsche Welle (внесена в России в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). Несколько человек получили ранения, пострадавших как минимум четверо. Злоумышленника уже удалось задержать, с ним работает полиция.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их травмы оказались настолько серьезными, что их доставили в больницу на вертолете.

Известно, что злоумышленник ворвался на территорию училища примерно в 15:30 по местному времени. Он сразу же стал нападать на людей в коридорах, а потом вошел в большой лекционный зал, где его скрутили и удерживали до задержания полицией.

Пока мотивы мужчины остаются неизвестными, как и подробности о его жизни. Ему 34 года, предположительно, он обучается в самом училище или проживает рядом с ним.

Ранее стало известно, что на Алтае взяли под стражу женщину, которая сожгла собственного любовника. После задержания она призналась, что просто решила избавиться от сильно надоевших ей и бессмысленных отношений. Женщина не нашла ничего лучше, чем сжечь мужчину в его же автомобиле.