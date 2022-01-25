Неизвестный открыл стрельбу возле главного офиса СБУ в центре Киева

Неизвестный открыл стрельбу возле главного управления Службы безопасности Украины в центре Киева. Как пишет «Страна.ua», это сделал охранник пункта обмена валют. Он решил, что активисты организации «Украинский стяг» хотят совершить ограбление.

Как отмечается , представители антикоррупционного движения расклеивали листовки с символикой организации около здания СБУ. Прибывшим к обменнику инкассаторам их поведение показалось подозрительным. Завязался конфликт, в результате которого один из мужчин выстрелил в воздух. Никто не пострадал.

«Инкассатор» на деле — охранник пункта обмена валют. У него было охотничье ружьё "Сайга" (это переделанный автомат Калашникова). Оружие изъято. А те, кто пикетировал охранника, — представители ОО «Украинский стяг». Будет возбуждено уголовное дело по «хулиганке», пойдёт в суд, — сообщил источник.

На место происшествия направлено спецподразделение КОРД. По данным издания, в настоящее время все участники инцидента задержаны.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске сотрудник полиции выстрелил в свою жену из травматического пистолета. Женщина была госпитализирована с ранением в затылок. Речь идёт о начальнике отдела УИСК ГУОООП МВД Алексее Кулдошине. Его супруга работает в том же управлении и имеет звание лейтенанта.

Позднее стало известно, что перед выстрелом между супругами мог произойти конфликт, который перерос в драку. В момент происшествия в доме находились 10-летний ребёнок и тёща полковника. Последняя и вызвала полицию после стрельбы.