Неизвестный наркотик начал убивать жителей Финляндии

https://static.news.ru/photo/12b3f208-ab5b-11eb-859a-96000091f725_660.jpg Фото: Angela Serena Gilmour/imagebroker.com/Global Look Press

Не меньше пяти человек погибли в Финляндии после приёма неизвестного наркотика. Об этом сообщили в местной полиции, передаёт Yle.

Смерти от неустановленного вещества были зарегистрированы в городах Турку и Хельсинки. Правоохранительные органы зафиксировали пять случаев летального исхода, при этом журналисты пишут о десяти смертях. Газета Turun Sanomat в свою очередь сообщила о примерно 50 случаях гибели от препаратов.

Фонд A-klinikkasäätiö сообщил, что на чёрном рынке страны появился наркотик, который может представлять опасность для жизни. Исследователи нашли в веществе применяемый в анестезиологии анальгетик фентанил.

Накануне сотрудники полиции совместно с бойцами СОБРа пресекли в Подмосковье и Тульской области деятельность нарколабораторий, производивших по 450 килограммов синтетического наркотика мефедрона в месяц.

В ходе операции были задержаны шесть человек. Одни из них выступали организаторами преступного бизнеса, другие занимались фасовкой готовой продукции, третьи выполняли роль курьеров. Наркотики распространялись через даркнет с помощью закладок.