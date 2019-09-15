https://static.news.ru/photo/db15f73a-d7c9-11e9-8dd8-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Долинский Фото: Eduard Dolinsky/facebook.com

Преступники осквернили памятник жертвам Холокоста в селе Богдановка Николаевской области Украины. Они оставили записку, в которой пообещали евреям новые массовые убийства в случае продажи украинской земли.

Неизвестные нарисовали несколько свастик на мемориале, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своём Facebook.

Монумент установлен там, где во время Второй мировой войны были убиты 54 тысячи евреев.

Как писал News.ru, ранее вандалы осквернили памятник жертвам холокоста возле посёлка Врадиевка Николаевской области Украины, изрисовав его нацистской символикой и оскорблениями.