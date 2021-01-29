Неизвестные пририсовали маску 70-метровому геоглифу в Великобритании

Правоохранительные органы Великобритании начали расследование после того, как неизвестные пририсовали маску «Длинному человеку из Уилмингтона» — 70-метровому геоглифу в графстве Сассекс.
Маску на лице «Длинного человека» заметили 26 января,
«Длинный человек из Уилмингтона» представляет собой человеческий силуэт с двумя палками в руках. Рисунок расположен недалеко от города Истборн. Изначально его возраст оценивали в несколько тысяч лет, однако последние научные изыскания позволяют предположить, что изображению не более 500 лет.
Геоглиф — нанесённый на землю фигурный или геометрический узор, термин обычно применяют в отношении объектов длиной более четырёх метров. Некоторые из них из-за значительного размера можно разглядеть только с воздуха (самый известный пример — геоглифы Наски в Перу).
Как сообщал NEWS.ru, возраст геоглифа «Великан из Серн-Эббаса» в Великобритании помогли установить улитки. Ранее объект относили к античности. Археологи Мартин Папворт и Майк Аллен, изучив раковины улиток, выяснили, что геоглиф появился в Средневековье — между XIII и XIV веками.