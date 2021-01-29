Неизвестные пририсовали маску 70-метровому геоглифу в Великобритании

https://static.news.ru/photo/b23f8018-631b-11eb-af62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy_Christey FRSA/twitter.com

Правоохранительные органы Великобритании начали расследование после того, как неизвестные пририсовали маску «Длинному человеку из Уилмингтона» — 70-метровому геоглифу в графстве Сассекс.

Маску на лице «Длинного человека» заметили 26 января, сообщает РИА Новости. Полиция графства подчёркивает, что геоглиф является объектом исторического значения, охраняемым законом, а нанесение ему ущерба — это оскорбление тех, кто «работает над сохранением этого наследия». Представитель полиции Тома Картер назвал поступок вандалов неприемлемым, даже если они просто хотели пошутить.

«Длинный человек из Уилмингтона» представляет собой человеческий силуэт с двумя палками в руках. Рисунок расположен недалеко от города Истборн. Изначально его возраст оценивали в несколько тысяч лет, однако последние научные изыскания позволяют предположить, что изображению не более 500 лет.

Геоглиф — нанесённый на землю фигурный или геометрический узор, термин обычно применяют в отношении объектов длиной более четырёх метров. Некоторые из них из-за значительного размера можно разглядеть только с воздуха (самый известный пример — геоглифы Наски в Перу).

Как сообщал NEWS.ru, возраст геоглифа «Великан из Серн-Эббаса» в Великобритании помогли установить улитки. Ранее объект относили к античности. Археологи Мартин Папворт и Майк Аллен, изучив раковины улиток, выяснили, что геоглиф появился в Средневековье — между XIII и XIV веками.