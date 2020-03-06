https://static.news.ru/photo/cb293700-5fe2-11ea-93c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Центр здравоохранения Парижа сообщил о хищениях. С начала эпидемии коронавируса из больниц города было украдено более 11 тысяч медицинских масок и 1,4 тысячи флаконов с дезинфицирующим средством.

В большинстве случаев воры забирали одноразовые и плотные маски FFP2, последние обладают более высоким уровнем защиты. На эти происшествия отреагировал французский лидер Эммануэль Макрон. Он пообещал, что в ближайшее время в больницы поступят дополнительные средства медицинской защиты, сообщает РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Минске. Там был задержан 26-летний мужчина, который незаконно торговал масками. Он приобретал их в России, а на территории республики продавал через соцсети по цене в несколько раз дороже.