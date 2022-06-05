Нехаммер: вопрос полноценного членства Украины в ЕС сейчас неактуален Канцлер Австрии Нехаммер: вопрос полноценного членства Украины в ЕС сейчас неактуален

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Карл Нехаммер

Вступление Украины в Евросоюз не может являться актуальным вопросом, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Kronen Zeitung. Он добавил, что сейчас Киев борется за выживание, поэтому быстро присоединиться к Союзу ему не представляется возможным.

В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия направлены в первую очередь на прекращение конфликта. На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальной проблемой, — сказал Нехаммер.

Канцлер Австрии призвал «убрать из дебатов эмоции» и применить к Украине те же стандарты, что и к другим странам. Нехаммер отметил, что в Евросоюзе мало обсуждаются вопросы того, каким образом планируется обеспечить связь Киева и Запада, а также каким образом страну укрепят экономически. В связи с этим австрийский политик поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании «Европейского политического сообщества».

Ранее в США заявили о том, что вступление Украины в ЕС не отвечает интересам Союза. По мнению экспертов, ускоренная процедура вступления нарушила бы баланс сил внутри существующих европейских институтов.

В России относятся к вступлению Украины в ЕС со скепсисом. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьера Нидерландов Марка Рютте о малых шансах Украины стать кандидатом на членство в Евросоюзе, упомянув русскую поговорку «обещать — не значит жениться».