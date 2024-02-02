«Негативный осадок»: Подоляк признал провал контрнаступления ВСУ Подоляк заявил о допущении «тактических ошибок» во время контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Итоги контрнаступления Вооруженных сил Украины оставили «негативный осадок», заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью украинскому «24 каналу». По его словам, в ходе контрнаступления командование армии допустило ряд тактических ошибок, что признают как политики, так и сами военные. Подоляк призвал европейских партнеров Киева усилить меры по поддержке армии.

Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство, — заявил Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины считает, что западным партнерам нельзя отказываться от поддержки Украины, несмотря на результаты контрнаступления. В частности, он отметил, что объединенная экономика стран Евросоюза должна не только помочь украинской, но и увеличить поставки вооружений.

Предполагается, что заявление Подоляка о «тактических ошибках» было сделано в контексте слухов о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ранее с такими же обвинениями в адрес главкома ВСУ выступил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. По его мнению, из-за неверных приказов Залужного армия Украины потеряла десять бригад.