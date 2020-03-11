https://static.news.ru/photo/c6436960-639b-11ea-84f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ежегодный Глобальный форум перенесён на вторую половину 2020 года, а Второй нефтяной саммит отменён в столице Азербайджана из-за распространения коронавируса.

Глобальный форум на тему «2020–2030: Вызовы и возможности нового десятилетия» должен был открыться в Баку 12 марта. Также в городе в этот день было запланировано проведение Второго нефтяного саммита.

Форум перенесён на вторую половину года. Точная дата пока неизвестна. А нефтяной саммит, к сожалению, отменяется, — сообщили РИА Новости организаторы.

Как писал NEWS.ru, с начала эпидемии COVID-19 заразились более 120 тысяч человек, при этом почти 67 тысяч уже выздоровели. Погибли более 4,3 тысячи инфицированных, большинство из них — люди старше 60 лет.

Разработка вакцины от коронавируса займёт не меньше года, считают в берлинском Институте инфекционных заболеваний и непереносимых болезней имени Роберта Коха.