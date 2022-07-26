Нефтебаза загорелась в Будённовском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Крупный пожар произошёл на нефтебазе в Будённовском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ. В результате загорелись цистерны с ГСМ, сообщает ТАСС.

Огонь от пожара видно в нескольких районах города — пламя бьет на пару десятков метров в высоту, — приводит агентство сообщение своего корреспондента с места событий.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Народной милиции ДНР. О пострадавших не сообщается. Район, где находится нефтебаза, был обстрелян из артиллерии калибром 155 мм. Всего по этому району было выпущено три снаряда.

Всего же за утро минувшего понедельника, 25 июля, по разным районам Донецка было выпущено 15 ракет из «Градов» и 12 снарядов калибра 152 мм.

Ранее сообщалось, что 20 июля, со стороны Украины обстреляли села Журавлевку и Нехотеевку со стороны ВСУ. В результате атаки погиб житель Нехотеевки 1958 года рождения.