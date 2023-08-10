«Недостаточно подготовлены»: в ВСУ пожаловались на инструкторов с Запада Open Democracy: у западных инструкторов отсутствует опыт для подготовки солдат ВСУ

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Западные инструкторы не имеют необходимого опыта для подготовки украинских солдат, заявил обозреватель Open Democracy Изобель Кошив. Он отметил, что инструкторы недостаточно понимают реалии конфликта. Обозреватель указал на то, что НАТО может предложить украинским солдатам лишь базовый курс. Жизненно важную подготовку бойцов проводит сам Киев.

По данным одной из передовых бригад, украинские солдаты недостаточно подготовлены к реалиям конфликта с Россией из-за разрыва между натовской и внутренней военной подготовкой, — подчеркнул Кошив.

Некоторые солдаты ВСУ, прошедшие обучение в странах Запада, считают, что инструкторы плохо понимают специфику «всей ситуации».

Так, один из героев публикации, сержант украинской армии с позывным Голландец заявил, что натовские инструкторы часто обращаются за примерами к операциям на Ближнем Востоке. Однако там целью военных были зачистки помещений и выявление боевиков среди мирного населения.

Это совсем не то, чтобы на таком опыте готовить солдат к конфликту с российской армией, поскольку на Украине все бои ведутся в основном на открытой местности, пояснил Голландец.

Ранее сообщалось, что около девяти украинских бригад прошли обучение в лагерях НАТО за последние несколько месяцев, численность таких бойцов составляет 36 тысяч человек. Солдаты ВСУ рассказали о подготовке, признавшись, что опыта инструкторов не всегда достаточно. По их словам, они сражались в Афганистане и Ираке против повстанцев или бойцов с низким опытом. Российская армия же значительно отличается от них.