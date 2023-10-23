«Недооценили»: в Германии признали бессмысленность санкций против России New Statesman: санкции нанесли ЕС больше ущерба, чем России

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Антироссийские санкции нанесли Европе гораздо больший ущерб, чем Москве, заявил в статье для британского издания New Statesman немецкий журналист Вольфганг Мюнхау. По его мнению, Евросоюз может в будущем пострадать от собственных ограничений еще больше.

Санкции нанесли ЕС больше урона, чем России. Западные лидеры недооценили, насколько сложно изолировать страну таких размеров, — пояснил журналист.

В будущем европейское единство может дать трещину, когда наступит время расплачиваться по счетам: заключать сделку с Москвой и финансировать восстановление Украины, заявил Мюнхау. По его мнению, сумма, которую придется потратить на Киев после завершения конфликта, будет куда выше, чем показывают сегодняшние расчеты.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Латвия, Эстония и Бельгия заблокировали в своих портах более 96 тысяч тонн российских удобрений, предназначенных для беднейших государств. В ведомстве подчеркнули, что ситуация в очередной раз показала лицемерие западных стран, которые обещали не распространять односторонние санкции на удобрения и продовольствия, а на деле блокируют даже гуманитарные поставки.

В ведомстве выразили надежду, что страны, которые незаконно удерживают удобрения, в ближайшее время передадут продукцию нуждающимся государствам Глобального Юга. Вместе с тем в МИД РФ предложили Брюсселю, Лондону и Вашингтону либо начать подкреплять свои заявления о нераспространении санкций на российскую сельхозпродукцию, либо «перестать врать потребителям».