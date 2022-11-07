Нечитаемые номера: косовские сербы протестуют против албанизации на дорогах Как автомобильные номерные знаки могут привести к новой войне на Балканах

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Планы замены номерных знаков на автомобилях, зарегистрированных в Косово, привели к масштабным протестам этнических сербов, в которых приняли участие не одни только автовладельцы. То, как легко в этом бывшем автономном крае бывшей Югославии возгорается пламя из любой искры, показывает, что за 14 лет «полунезависимости» Косово так и не продвинулось по пути создания реально демократического государства, где этническая принадлежность его граждан не играет никакой роли.

Намерение косовской дорожной инспекции постепенно заменить номера, выпущенные еще когда край был частью Сербии, на таблички нового образца возмутило всех проживающих здесь сербов, независимо от того, владеют они автомобилями или ходят пешком. В знак протеста тысячи сербских бюджетников объявили в минувшее воскресенье, что выходят из всех госструктур края.

Эпицентром протестов стал город Митровица в северной части Косово, где сербы составляют большинство населения. На прошедшем там под проливным дождем митинге сотрудники местных государственных учреждений сербского происхождения, включая полицию, заявили, что станут продолжать забастовку до тех пор, пока решение об отказе от сербских автомобильных номеров не будет официально отменено.

Мы решили покинуть все политические институты, парламент, правительство и четыре муниципалитета на севере Косово, а также приостановить присутствие и работу сербов в органах правосудия и полиции на севере Косово. Это наша земля, мы не сдадимся и не отступим. Слава Сербии! — провозгласил на митинге в Митровице глава партии «Сербский список» Горан Ракич, который также подал в отставку с поста министра.

В крае номера с сербской символикой до сих пор имеют около 50 тысяч транспортных средств, и для их владельцев номерные знаки, а также водительские права являются последним символом сохраняющейся связи Сербии с её албаноязычной бывшей провинцией. Таким образом, замена автомобильных номеров — только повод для этнических сербов еще раз выразить свое несогласие с фактически навязанной Косово извне в 2008 году независимостью.

Фото: Shutterstock В знак протеста тысячи сербских бюджетников объявили в минувшее воскресенье, что выходят из всех госструктур в Митровице

Хотя с практической точки зрения дизайн автомобильных номеров не играет сколь-нибудь значимой роли, в эмоциональном плане это воспринимается как смена одного флага на другой, что оскорбляет национальные чувства сербов.

Сопротивление косовского сербского меньшинства не проходит бесследно: первоначально замену сербских номеров на местные косовское правительство Альбина Курти планировало начать с 1 сентября и закончить к Новому году. Сербы ответили тем, что перегородили автодороги, ведущие к границе с Сербией, грузовиками, чем заблокировали работу двух КПП на границе. Из-за нарастания протестов (местная полиция сообщила, что кто-то в толпе даже открыл стрельбу в воздух) власти края тогда перенесли дату на 1 ноября. А 6 ноября, опасаясь разрастания протестов на другие стороны сербско-албанского нелегкого сосуществования, власти Косово отложили запуск этой процедуры еще раз, теперь на неопределенное время.

Сербия и лидеры сербского меньшинства в сербском Косово добиваются, чтобы вопрос замены номеров вообще не поднимался как минимум в течение еще десятилетия. С августа 2022 года пересекать на колесах границу между Сербией и Косово жители обеих юрисдикций могут только при условии наличия специального разрешения, своего рода квазивизы, независимо оттого, какие номера — сербские или косовские, новые или старые — установлены на их транспортных средствах.

При этом и для Белграда, и для Приштины сохранение неопределенности в отношениях в равной степени препятствует достижению общей для обоих цели — вступлению в Евросоюз, хотя эту цель оба региона продекларировали в 2013 году. Евросоюз предлагает Белграду и Приштине заключить «мировое соглашение»: Сербия признаёт населенный албанским большинством край как независимое государство и соглашается на присутствие Косово в ООН, а взамен Брюссель гарантирует Сербии ускоренное вступление в ЕС. Примечательно, что если эта цель будет достигнута, то и сербы, и косовары вновь окажутся в едином геополитическом пространстве, а их длящиеся более 20 лет споры о том, кто на чьей земле живет, потеряют смысл. Однако национальные эмоции пока берут верх над этой достаточно простой рациональной логикой.

Фото: Festim Beqiri/dpa/Global Look Press В Косово номера с сербской символикой до сих пор имеют около 50 тысяч транспортных средств

Так, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил в воскресенье, что такие предложения (от Германии и Франции) для его страны неприемлемы, поскольку исходят из презумпции независимости края Косово, что для Белграда является неприемлемым условием.

Косовские власти торопятся с албанизацией всех институтов края, хотя тот же вопрос с автомобильными номерами легко можно было бы разрешить естественным эволюционным путем, не раздражая сербов, рассказал NEWS.ru политолог из Белграда Стеван Гайич.

Номера с буквами КМ, без национальной символики, выпускались до того, как Белград пошел на уступки Приштине, купившись на посулы Евросоюза ускорить вступление туда Сербии. Уже много лет номера КМ не выпускаются, на новые машины ставят номера с косовскими «государственными» символами. Поэтому в течение нескольких лет старые номера вышли бы из употребления сами по себе, по мере выхода из строя старого автопарка, и это не вызвало бы никакого сопротивления со стороны сербских владельцев. Но властям Косово как раз и надо показать сербскому населению края, что дело не в автомобильных номерах, а в том, чтобы указать меньшинству на его место в системе косовского «государства», которое Приштина видит в перспективе как моноэтническое албанское. Не имея сегодня возможности изгнать сербов силой, албанцы выдавливают их из государственных институтов и вообще с территории края вот такими способами, давая понять, что сербы всегда будут здесь людьми второго сорта. Стеван Гайич политолог Института европейских исследований (Сербия)

Сейчас ЕС и США не без оснований опасаются, что раздражать сербов по такому малозначимому поводу Запад не может себе позволить, так как там рассматривают этот семимиллионный народ как «естественного союзника» России. Если на Балканах снова вспыхнет конфликт, это объективно будет играть на руку Москве уже просто потому, что он отвлечет внимание мировой общественности от конфликта на Украине, а также перенаправит часть политических и военно-экономических ресурсов Запада в другой регион.

Фото: Shutterstock И для Белграда, и для Приштины сохранение неопределенности в отношениях в равной степени препятствует достижению общей для обоих цели — вступлению в Евросоюз

С самого начала военных действий между РФ и Украиной балканские страны четко разделились на поддерживающих одну из сторон. При этом Сербия как пророссийская сторона остается не просто в меньшинстве, а в единственном числе, в то время как о своей поддержке Украины объявили Албания, Северная Македония, Черногория, Хорватия, а также власти Косово. И лишь Босния и Герцеговина с ее лоскутным государственным устройством не смогла выработать внятную позицию по этому вопросу. Всего Косово в качестве независимого государства признают на сегодня около сотни стран.

Официальный Белград никогда не признавал Косово в качестве независимого государства; эту позицию поддерживают также РФ и Китай. С другой стороны, независимость Косово признали США и страны НАТО, поддерживавшие сепаратистскую Армию освобождения Косово в ходе гражданской войны в 1998–1999 годах не только политическими, но и прямыми военными действиями. До сих пор край является фактически протекторатом НАТО — его существование обеспечивается присутствием там натовского корпуса KFOR в количестве 3770 «штыков».