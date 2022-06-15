Нечипированные: в Австрии запустили проект для непривитых доноров Австрийский депутат-антиваксер спасает пациентов от переливания «модифицированной» крови

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global look Press

«Донорство невакцинированной крови в Австрии» (Ungeimpft Blut Spenden Österreich) — такой проект запустил беспартийный депутат-антиваксер Кристиан Штойбер из австрийской коммуны Штегерсбах. Как пишет издание Wochenblick, политик давно известен в округе своими антиковидными протестами, которые выбивались из общего чиновничьего мейнстрима. С недавних пор Штойбер основал базу доноров, которые не прививались от ковида. Мол, пациенты, нуждающиеся в переливании, теперь смогут получить кровь, «не испорченную вакцинными инъекциями». Это первый подобный проект в ЕС. Медики называют спекуляции господина Штойбера откровенным бредом. Однако же к этому «бреду» многие прислушиваются. Группа Ungeimpft Blut Spenden Österreich (UBSÖ) в Telegram собрала уже почти шесть тысяч участников, и их число растет с каждым часом.

Мы не врачи, но уникальная команда единомышленников. Пока нас шестеро. Мы предвидим будущее, у нас есть миссия — сделать этот мир лучше во благо всего человечества. Мы работаем во имя непривитых, то есть здоровых людей, несмотря на мощный «встречный ветер». Попытки запугать нас — это вчерашний день! Сегодня мы вооружаемся конституцией, которая поможет нам достичь цели, — гласит манифест «чистых доноров».

Вообще-то член горсовета Штойбер по профессии — музыкальный продюсер. Теперь он продюсирует идею банка донорской крови «без генных инъекций МРНК-вакцин, чье действие потенциально изменяет состав биоматериала». Депутат, не имеющий ни малейшего отношения к медицине, уверяет, что набрал в команду профессиональных медиков, только те не хотят светиться.

Многие врачи уже с нами в одной лодке. Они разделяют наши взгляды и поддерживают наш проект, дающий людям право на здоровую кровь. Но большинство предпочитают держаться в тени. Если бы они осмелились высказаться публично, то столкнулись бы с увольнениями. Лаборатории тоже сотрудничают с нами, — заверяет Штойбер, не называя при этом ни одного имени.

Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Сдать «здоровую кровь» может любой гражданин Австрии старше 18, если он хотя бы раз побывал донором до 60 лет. Обязательное условие — никаких прививок от COVID-19. Ковида (а следовательно, антител) также не должно быть в анамнезе. Согласно правилам проекта, привитые австрийцы могут воспользоваться услугами банка «невакцинированной крови Австрии», а вот стать донорами — нет.

Как известно, ковид-диссиденты активно трубят об угрозе слива персональных медицинских данных. Мол, никто не знает, где завтра окажется информация из ковид-сертификатов граждан. В принципе, те же вопросы резонно задать и организаторам проекта UBSÖ, который в будущем может обрести черты юрлица. Главный менеджер уверяет, что все под контролем.

Мы собираем у участников данные о группе крови, адреса и контактные данные по разным федеральным землям и регионам. На всей территории Австрии составляются досье как на доноров, так и на реципиентов крови. Сведения о членстве защищены от доступа извне. Я лично могу это гарантировать. Никто не должен беспокоиться об утечках, — обещает депутат.

Найти непривитого донора в альпийской республике и впрямь непросто. Хотя в марте австрийские власти приостановили закон об обязательной вакцинации, к тому времени уже 70% взрослого населения страны привились от «короны». Как правило, кровь регулярно сдают граждане не из рядов «ковид-диссидентов».

Пока проект действует только в Австрии, но запросы о кооперации поступают уже из Германии, Швейцарии, Франции, Италии, Испании и Португалии. Подана и первая заявка на переливание «безопасной» крови.

Через несколько недель предстоит первая операция. Госпитализированная пациентка изъявила желание воспользоваться невакцинированной донорской кровью. Ее воля задокументирована в письменном виде и заверена лечащими врачами, — говорится на сайте проекта.

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global look Press

Между тем о том, чтобы у UBSÖ была лицензия, ничего не известно. Более того, подобные эксперименты уже приводили к критическим и почти трагическим ситуациям. Как сообщали в феврале СМИ, в городе Модене на севере Италии суд лишил семейную пару права опеки над двухлетним сыном, который нуждался в срочной операции на сердце. Но родители не давали на нее согласия до тех пор, пока не найдется донор, не прививавшийся от COVID-19. Свое требование они объясняли религиозными соображениями. В клинике Болоньи, где лечился малыш, было достаточно подходящей крови, но пара настаивала на своем. Дело дошло до суда, который счел, что родители подвергают угрозе жизнь собственного чада.

Противники «чипированных доноров» развели столь бурную кампанию, что Международному комитету Красного Креста пришлось выпустить специальное разъяснение: привитые от ковида люди могут сдавать кровь, и она совершенно безопасна.

Разговоры о «вредной» крови иначе как бредом назвать нельзя, — подтвердил NEWS.ru вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. — МРНК-вакцина в крови не сохраняется. Когда ее вводят, она попадает в клетки, в клетках производит свой эффект и там полностью разрушается. Поэтому говорить о привитых этими вакцинами как о «генномодифицированных» людях означает демонстрировать полную безграмотность.

Напомним, в РФ нет никаких специальных противопоказаний для привившихся доноров. В Федеральном медико-биологическом агентстве дали подробные разъяснения, в том числе для желающих сдать плазму с антителами.

Если Вы сделали прививку, то срок отвода от донорства составляет 30 календарных дней после вакцинации. Обратите внимание, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в два этапа, поэтому отсчет 30 календарных дней необходимо вести с даты проведения второй вакцинации. Сдача крови и (или) ее компонентов в период между первым и вторым этапами вакцинации невозможна, — поясняют в ФМБА. Срок отвода от донорства после перенесенного заболевания может составлять от 30 до 120 календарных дней после выздоровления в зависимости от тяжести течения заболевания.

Если же человек заразился ковидом, то срок отвода от донорства составляет от 30 до 120 дней после выздоровления. Все зависит от того, насколько тяжело он болел.