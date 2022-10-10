Нечем выстрелить: ФРГ отдала Украине боеприпасы, забыв о бундесвере В преддверии обсуждения военных бюджетов на будущий год выяснилось, что армия ФРГ осталась почти без оружия

Фото: Karolis Kavolelis/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Имеющихся в Вооруженных силах ФРГ, бундесвере, запасов боевой техники и амуниции хватит максимум на 48 часов активных боевых действий, пишет немецкая редакция издания Business Insider. Однако при этом Германия не скупится вооружать Украину. О том, что отдавать украинской армии последнюю рубашку хотя и благородно с моральной точки зрения, однако крайне нерасчетливо с точки зрения собственной национальной безопасности, спохватились в воскресенье в Федеральной ассоциации безопасности и оборонной промышленности ФРГ (BDSV). В самом деле ли бундесвер в случае войны капитулирует через двое суток или генералам просто надо выбить из бюджета побольше средств на новый финансовый год?

Бундесвер, который по формально-количественным признакам является одной из сильнейших армий не только НАТО, но и мира, по реальному обеспечению боевой техникой и амуницией не продержится и нескольких дней, следует из доклада BDSV. Это колоссальное отставание от стандартов НАТО, согласно которым входящие в Блок национальные армии должны продержаться на собственных запасах не менее месяца военных действий.

Необходимость снабжения военных складов в мирное время объясняется тем, что вооружения, будучи задействованы в бою, очень быстро теряют тактико-технические характеристики и изнашиваются физически, даже если не будут уничтожены противником. Эксперты указывают, что военная промышленность ФРГ в текущем году сделала приоритетом поставки вооружений армии Украины (это в основном гаубицы и снаряды к ним, а также патроны к стрелковому оружию), снабжая собственные вооруженные силы по остаточному принципу.

Фото: Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/www.globallookpress.com Бундесвер, который по формально-количественным признакам является одной из сильнейший армий не только НАТО, но и мира, по реальному обеспечению боевой техникой и амуницией не продержится и нескольких дней, сказано в докладе BDSV.

По словам представителя бундесвера Евы Хёльг, нехватка амуниции в германских вооруженных силах исчисляется миллиардами евро и восполнить ее за несколько дней невозможно.

Нам понадобятся дополнительные €20 млрд только на закупку боеприпасов. Помимо этого, чтобы бундесвер мог считаться оперативно готовым, требуется пополнять расходные материалы, совершенствовать процессы и инфраструктуры, — говорит она.

Немецкие эксперты оборонной промышленности предупреждают, что если пополнение арсеналов бундесвера будет происходить в существующем графике, довести Вооруженные силы ФРГ до 30-дневного самообеспечения никогда не получится. Причина в том, что военные действия на Украине «перемалывают» огромные объемы производимых вооружений, и заполнить эту черную дыру немецкий ВПК не в состоянии. Руководство самого бундесвера или оборонной промышленности ничего с этим сделать не может, так как приоритетные поставки для ВСУ — политическое решение Берлина.

Единственный выход при прочих равных в BDSV видят в переводе оборонной промышленности на круглосуточный трехсменный график работы; однако это тоже не так просто сделать — трудовое законодательство ФРГ жестко регламентирует часы и продолжительность работы даже при том, что производственных мощностей ВПК вполне хватит для увеличения производства на 30%, причем не только по заказам бундесвера, но и других армий Североатлантического блока.

До конца текущего года (то есть за тот период, когда в финансировании и организации процессов снабжения армии точно ничего не поменяется), бундесвер собирается совершить 19 закупок (всего 25 млн единиц вооружений и амуниции разных наименований). Сюда относятся как тяжелые гаубицы и БМП Puma, так и боеприпасы различных калибров для них, а также высокоточное и «умное» оружие. Бундесвер был бы рад закупить и больше, но правительство ФРГ волевым решением перенаправляет эти поставки в передовые части ВСУ. С начала военных действий между Украиной и РФ Германия поставила в распоряжение ВСУ, в частности, 167 тысяч патронов к стрелковому оружию, 1592 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 255 артиллерийских снарядов Vulcano калибра 155 мм и 30 тысяч патронов калибра 40 мм.

Фото: Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/www.globallookpress.com Штурмовая винтовка Heckler & Koch Gewehr 36, которую используют части бундесвера

Война на Украине пожирает снаряжение с такой скоростью, что самому бундесверу начинает не хватать снарядов даже на учения, не говоря уже про реальные боевые действия, если ФРГ каким-то образом окажется в них втянута.

Ситуация [со снабжением бундесвера] никогда не улучшится, если боеприпасы будут продолжать поставляться в приоритетном порядке в армию Украины. Правительство должно обезопасить контракты бундесвера с оборонной промышленностью, чтобы производимая амуниция гарантированно поступала немецкой армии, —говорит исполнительны директор BDSV Ханс Кристоф Ацподиен.

Поэтому командование бундесвера настаивает на увеличении бюджета на закупку боеприпасов. Пока на 2023 год запланировано выделить €1 млрд, в крайнем случае эту сумму можно будет увеличить на €237 млн, а некоторые депутаты Европарламента даже говорят о дополнительных €500 млн. Но аппетиты бундесвера отличаются от этих цифр не на проценты, а на порядки: военные планировщики говорят, что в состоянии освоить к 2030 году сумму в €30 млрд.

Жалобы, что бундесверу предстоит воевать едва ли не голыми руками, в Германии звучат постоянно, и конфликт на Украине — это только удобный предлог для немецких генералов требовать всё новые миллиарды евро, сказал NEWS.ru германист Владислав Белов.

Фото: Министерство обороны Украины

В марте 2022 года бундестаг одобрил пакет военно-технической поддержки вооруженных сил в объеме 100 млрд евро. Это в пять раз больше той суммы, которую сейчас в немецком ВПК называют критической для боеспособности бундесвера. Но тогда резонно задать вопрос: куда делись эти 100 миллиардов, если немецкая армия по-прежнему, как утверждает ее командование, ходит без штанов? Здесь тогда надо было бы начинать расследование и возбуждать уголовные дела за растрату федеральных средств. Но поскольку ничего такого не делается, значит, в Берлине не реагируют на такого рода страшилки и в правительстве уверены, что вооруженные силы снабжаются на требуемом уровне. Другое дело, что военная доктрина ФРГ исключает любое участие бундесвера в конфликтах за рубежом, это для немцев однозначное табу, поэтому все подсчеты, сколько дней армия продержится, два или 30, имеют смысл лишь в том случае, если на Германию нападут извне. Алармисты намекают, что такое нападение со стороны России — это только вопрос времени. А реалисты понимают, что русские танки на Берлин по второму разу уже не пойдут, потому что если такое, в каком-то гипотетическом сценарии, произойдет, то отмобилизованная немецкая армия — это не ВСУ, и тем, кто вздумает испытать ее боеспособность, мало не покажется. Владислав Белов руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН

Зато насколько легко может быть подорвана боеспособность бундесвера даже без прямого вовлечения Германии в военный конфликт, показывает хаос, который возник в выходные на германских железных дорогах. Неизвестные саботажники повредили линии связи Deutsche Bahn, что привело к трехчасовой остановке движения поездов, в том числе с военными грузами. Сразу после этого лидер партии «Зеленых» Антон Гофрейтер потребовал от бундестага инвестировать в 2023 году €20 млрд в укрепление безопасности критически важной транспортной инфраструктуры (электроподстанции, линии электропередач и т. д.). Чтобы выполнить «заявки» военных и «Зеленых» одновременно, бюджету ФРГ придется разорваться на части.