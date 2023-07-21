«Небо открыто»: российские ракеты вызвали нервную реакцию в Британии Express: Британии нечего противопоставить современным российским ракетам

Фото: МО РФ

Боевая работа ОТРК Искандер

Соединенное Королевство располагает эффективными радарами раннего предупреждения, однако от них нет толку без средств ПВО, заявил подполковник Вооруженных сил Британии в отставке Стюарт Кроуфорд. По словам офицера, которые приводит Express, расстановка сил в Европе нервирует, так как его страна оказалась аутсайдером в вопросе противовоздушной обороны.

Хотя Великобритания располагает радарами раннего предупреждения, способными предупредить об атаке крылатыми или баллистическими ракетами, у нее нет ракет-перехватчиков, способных что-либо предпринять в этом случае, — рассказал Кроуфорд.

Он напомнил, что страны Евросоюза активно занимаются решением аналогичной проблемы. Там создают своеобразный щит с расчетом защититься от ракетного удара. Великобритания серьезно отстала в этом вопросе и будет совершенно беспомощной, если Россия задействует «Искандеры».

Вы можете подумать, что всему свое время, но это не произойдет в одночасье. До тех пор британское небо открыто, — заключил военный.

Ранее стало известно о решении британского правительства заменить все устаревшие ядерные боеголовки в рамках программы по модернизации вооружений. Кроме того, ожидаются поставки новых подлодок типа Dreadnought.