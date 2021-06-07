Небо над Женевой закроют из-за встречи Путина и Байдена

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На период запланированного на 16 июня российско-американского саммита будет закрыто небо над Женевой. Сейчас, по данным швейцарских СМИ, прорабатываются детали блокировки воздушного пространства, сообщает издание NZZ am Sonntag.

Швейцарское федеральное управление гражданской авиации (BAZL) прорабатывает отдельные возможности закрытия неба вместе с ВВС страны и другими ведомствами конфедерации.

В BAZL отметили, что речь идёт о «хорошо отлаженном процессе», как, например, это происходит в случае со Всемирным экономическим форумом.

Ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированная на 16 июня, может состояться не в отеле, а на одной из вилл в Женеве.

По словам Путина, на встрече с Байденом стороны поговорят о стратегической стабильности, разоружении и не только. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров глав двух государств, скорее всего, будет затронута тема Украины.