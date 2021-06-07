Небо над Женевой закроют из-за встречи Путина и Байдена

На период запланированного на 16 июня российско-американского саммита будет закрыто небо над Женевой. Сейчас, по данным швейцарских СМИ, прорабатываются детали блокировки воздушного пространства, сообщает издание NZZ am Sonntag.
Швейцарское федеральное управление гражданской авиации (BAZL)
В BAZL отметили, что речь идёт о «хорошо отлаженном процессе», как, например, это происходит в случае со Всемирным экономическим форумом.
Ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированная на 16 июня, может состояться не в отеле, а на одной из вилл в Женеве.
По словам Путина, на встрече с Байденом стороны поговорят о стратегической стабильности, разоружении и не только. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров глав двух государств, скорее всего, будет затронута тема Украины.