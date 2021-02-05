Небо над Францией окрасилось в бежевый цвет

https://static.news.ru/photo/29dbd204-688d-11eb-aaeb-96000091f725_660.jpg Фото: Meteo_Pyrenees/twitter.com

Небо над большей частью территории Франции приобрело бежевый оттенок из-за сильного ветра сирокко, дующего из пустыни Сахара и несущего большое количество мелкого песка. Особенно сильно это заметно на востоке страны, в Альпах, в департаменте Изер.

Причина — депрессия с центром в Средиземном море, которая действует как насос для переноса песка ветром из африканской пустыни. Это явление, называемое сирокко, встречается не так уж редко, но в такое раннее время года оно является исключительным, — сообщает Le Parisien.

Песочная пыль уже окрасила снег на многих горнолыжных курортах. Лыжи с трудом скользят по такой поверхности, и их покрытие быстро портится. Автомобилистам посоветовали очищать свои машины с помощью воды, чтобы избежать микроцарапин.

По прогнозам синоптиков, это явление вызовет повышение температуры до 25 °C на Корсике. Бежевое небо будет наблюдаться над Францией и в воскресенье, 7 февраля.

Как писал NEWS.ru, из-за неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению загрязняющих веществ, режим «чёрного неба» объявили в Кемерово, Прокопьевске и Новокузнецке. Промышленным предприятиям порекомендовали сократить выбросы в атмосферу. По данным регионального гидрометцентра, в эти дни в Кемеровской области ожидается ясная безветренная погода, температура в некоторых районах может упасть до минус 47 градусов.