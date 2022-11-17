Небензя раскритиковал Макрона за приписывание заслуг в вывозе удобрений

Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Постпред России при ООН Василий Небензя критично отнесся к заявлениям западных коллег, которые пытаются приписать себе заслуги в вывозе российских удобрений в развивающиеся страны. В частности, речь идет о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона о создании такого канала поставки совместными усилиями с употреблением слова «мы», сообщил дипломат на заседании Совбеза ООН. Трансляция велась на сайте организации.

Такие же заявления, отметил Небензя, были сделаны и другими западными коллегами.

Хотелось бы узнать, кто это мы? Речь идёт об удобрениях, которые западными странами как раз удерживались на их территории и которые Россия сама предложила передать развивающимся странам, — заявил в ходе заседания российский представитель.

При этом, отметил Небензя, Запад не толь ко не помогал этому, но и всячески препятствовал. А теперь представители западных стран «лицемерно» пытаются выставить себя спасителями развивающихся стран. Удобрения, которые направятся в Африку, были ранее заморожены в европейских портах из-за санкционной политики против России. Москва сама предложила безвозмездно направить их развивающимся странам.

Именно это сейчас и происходит при посредничестве ВПП, которой мы сами платим за эти услуги, — заключил Небензя.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Вершинин сообщил, что из 280 тысяч тонн удобрений, которые находятся на борту российских судов, арестованных в Европе этим летом, до 80% по-прежнему остаются в Латвии. Суда были арестованы в портах ряда стран, потому что производители удобрений оказались в санкционных списках.