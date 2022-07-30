«Не за мой счёт»: немцы раскритиковали власть за новые поставки Киеву Немцы раскритиковали главу Минобороны Ламбрехт за новые поставки военной техники Киеву

Фото: mil.gov.ua

Жители Германии подвергли серьёзной критике главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт, заявившую, что страна поставит Украине помощь в виде 16 танковых мостоукладчиков типа Biber. Своё возмущение люди выразили в соцсетях, пишут «Известия».

Жители Германии считают, что затягивание конфликта является показателем власти, которая не смогла его остановить. Ещё больше людей возмущает политика, при которой США приказывают, а все другие им подчиняются.

«Нет уж, не за мой счет, товарищи. Не за мой счет. Затягивать конфликт — это значит быть его виновником. Если наши власти слишком глупы, чтобы обеспечить свою безопасность при помощи дальновидной политики, то демократия больше не нужна. США приказывают, а мы им подчиняемся!», «Почему мы должны вмешиваться в конфликт, который нас абсолютно не касается, тем самым подталкивая Германию к краю пропасти?», недоумевают немцы.

При этом некоторые отмечают, что слова властей о продаже оружия Украине расходятся с реальным положением дел. «Кто хочет мира, тот не поставляет оружие», заключают люди.

Ранее сообщалось, что правительство Германии одобрило продажу Украине 100 гаубиц немецкого производства. Отмечается, что данная поставка превышает предыдущие заказы как по объему, так и по стоимости.