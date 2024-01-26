«Не вытягиваем без женщин»: в Киеве захотели мобилизовать украинок Депутат Рады Совсун призвала мобилизовать украинок ради «справедливости»

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Украинских женщин необходимо мобилизовать с точки зрения обеспечения справедливости, заявила депутат Верховной рады Инна Совсун. По ее словам, обязанность защищать государство прописана для всех. Если украинские мужчины действительно «не вытягивают» без женщин, то их тоже нужно привлечь, передает ее слова Telegram-канал «Политика страны».

Обязанность защищать государство прописана для всех. Моя позиция такова, если это необходимо для нужд государства, и если мы говорим, что без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин, то, очевидно, и с точки зрения обеспечения справедливости — нужно мобилизовать, — убеждена Совсун.

Свое заявление она подкрепила статьей из Конституции Украины. По словам депутата, в основном документе страны не сказано, что на защиту Родины должны становиться только мужчины.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия выступил с предложением отправлять украинских госслужащих и депутатов на военную подготовку. По его словам, это можно делать с целью мотивировать украинцев не бояться мобилизационных мероприятий.