Не видать нашим спортсменам парижских крыс: о чем печется мэр Идальго

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Мэра Парижа Анн Идальго, которая занимает пост с 2014 года, по-особому опьянил специфический воздух нынешнего Киева, куда мадам прибыла с визитом. Пообщавшись с украинскими начальниками, госпожа мэр заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпиаде в Париже. То есть лозунг Пьера де Кубертена «О спорт, ты — мир!» в голове Идальго приобрел явно оруэлловский оттенок: «О спорт, ты — война!».

От чьего имени вещает мэр

Никаких опросов среди парижан по поводу наших спортсменов мадам Идальго не проводила. И, видимо, никогда не читала отклики на статьи о конфликте на Украине в изданиях Le Monde или Le Figaro, в которых читатели весьма активно отрицают стандартные мифы о России.

Не ново и ее заявление о том, что украинских спортсменов будут встречать на Играх как героев. А может, и как богов. Только одной любви, как известно, для победы мало.

Все дело в клопах

Не исключено, что мадам Идальго смертельно обиделась на наши электронные СМИ, которые, дескать, раскрутили ситуацию с местными парижскими клопами. Ведь кровопийцев во французской столице развелось сверх всякой меры. Сколько местные отельеры, привыкшие к наплыву романтических туристов, не проветривали зараженные матрасы, ситуация с засильем клопов серьезно не улучшилась.

Понятно, что одно дело — быть, другое — слыть. Информация о «клоповизации» Парижа стала распространяться по миру, нанося ущерб репутации города и угрожая туристическому сезону. Плюс сильная жара сократила в прошлом году орды туристов. А тут еще клопы. Анн Идальго, известная своими «зелеными пристрастиями», решила отчего-то, что в распространении порочащей информации виноваты российские СМИ и блогеры.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press Анн Идальго

Так что мадам Идальго уже не в первый раз призывает наших спортсменов не ехать в ее поднадзорный город на Сене. Впрочем, вдруг как она, наоборот, печется об их здоровье и кровоснабжении?

О мэре и крысах

Помимо наших спортсменов, у мадам мэра есть еще многочисленные противники — это крысы, которые заполонили Париж. И в борьбе против которых Идальго капитулировала, создав группу по выработке «условий совместного проживания с грызунами».

И вот тут ей на помощь пришли украинские пропагандисты, которые с прямотой римлян заявили, что, мол, крыс в Париже много, потому что там много вкусной еды. А вот в московском метро чисто потому, что кацапам самим есть нечего. Гениальный поворот. Ну разве мадам не должна испытывать к украинским мудрецам самую искреннюю благодарность?

Кстати, в Париже собираются отменять торжественное открытие — визитную карточку большинства Олимпиад. Видимо, и тут русские виноваты.

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