«Не удивлюсь»: сербский политолог допустил поставки оружия на Украину Сербский политолог назвал политику Вучича «заигрыванием» с Западом

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Руководство Сербии заигрывает с Западом, поскольку страна не является полностью независимым государством, заявил NEWS.ru политолог Стеван Гайич, комментируя возможные поставки сербского оружия Украине. По его мнению, руководство Сербии во главе с президентом Александром Вучичем на самом деле представляет собой колониальных менеджеров, которые стремятся отдалить Белград от Москвы.

Власти Сербии же часто показывают трусливость и коррумпированность, а также уязвимость, если Запад их шантажирует. Они хотят разрушить наши связи с Россией и полностью нас подчинить, чтобы мы стали их рабами. Это нелогичные решения, которые вечно повторяются. Если предположить, что сербские власти не предатели, то, возможно, они покупают время, но я в это не верю, — заявил сербский политолог.

Также Гайич отметил, что перед сербским обществом стоит задача сделать так, чтобы власти боялись народа больше, чем Запада и НАТО, для которых он сейчас является «непригодным населением».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что не может гарантировать отказ от введения санкций в отношении России в обозримом будущем. Политик отметил, что Сербия сразу определилась со своей позицией по конфликту на Украине.