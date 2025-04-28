В приговоре экс-президенту Украины Виктору Януковичу нет никакой логики, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, решение суда не станет медийным событием, поэтому не сможет улучшить положение украинского лидера Владимира Зеленского.
Это не первый срок, который получает Янукович. И если раньше это было событием, то теперь это просто новость. Они ускоряют уголовные дела, вынесение сроков, вытаскивают суд максимально быстро. Существует такая версия, что если будут заключены мирные соглашения, то все дела по измене родины внутри России и Украины будут закрыты и будет проведен полный обмен военнопленными, тогда все эти решения суда аннулируются. Я не вижу здесь логики, это уже настолько было давно, что даже не тянет на какое-то медийное событие, чтобы как-то улучшить картину для Зеленского, — сказал Царев.
Ранее суд Киева приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и незаконную переправку людей через госграницу. Следствие сообщило, что бывший президент 23 февраля 2014 года незаконно покинул Украину и способствовал выезду за рубеж еще минимум нескольким десяткам человек из своего окружения.