Это не первый срок, который получает Янукович. И если раньше это было событием, то теперь это просто новость. Они ускоряют уголовные дела, вынесение сроков, вытаскивают суд максимально быстро. Существует такая версия, что если будут заключены мирные соглашения, то все дела по измене родины внутри России и Украины будут закрыты и будет проведен полный обмен военнопленными, тогда все эти решения суда аннулируются. Я не вижу здесь логики, это уже настолько было давно, что даже не тянет на какое-то медийное событие, чтобы как-то улучшить картину для Зеленского, — сказал Царев.