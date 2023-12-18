Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил на своей странице в социальной сети Twitter (X), что заразился коронавирусом. По словам политика, он ожидал не такого сюрприза к предстоящим праздникам.
Это явно не тот сюрприз, который меня обрадовал. Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски, — написал Шольц.
Он отметил, что рассчитывает перенести заболевание в легкой форме, поскольку его симптомы незначительны. По словам Шольца, он продолжит заниматься своими обязанностями, но «только за рабочим столом».
Ранее сообщалось, что в странах Евросоюза было уничтожено по меньшей мере 215 млн доз вакцин против коронавируса общей стоимостью €4 млрд. Значительная часть невостребованных вакцин была приобретена в 2021 году в разгар пандемии. Всего же ЕС приобрел 1,5 млрд доз препаратов — более трех на каждого жителя. Попытки сообщества передать излишки вакцин третьим странам оказались безуспешными из-за падения спроса и проблем с логистикой.
В начале декабря коронавирус диагностировали у 80-летнего экс-президента Польши Леха Валенсы. Политик был госпитализирован.