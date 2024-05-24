«Не торгуем суверенитетом»: в Грузии высказались о санкциях США «Грузинская мечта» о санкциях США: шантаж не заставит власти пойти против страны

Власти Грузии не будут продавать суверенитет и безопасность страны, заявили в политсовете правящей партии «Грузинская мечта» в ответ на решение США ввести санкции против депутатов из-за принятого недавно закона об иностранных агентах, передает РИА Новости. Решение Вашингтона в Тбилиси назвали шантажом.

Хотим еще раз заявить, что мы не собираемся торговать суверенитетом и безопасностью нашей страны. Никакой шантаж не сможет заставить нас сделать шаг против нашей страны, — сказано в заявлении.

Отмечается, что в подобной ситуации санкции несут контрпродуктивный характер и вредят самой санкционирующей стороне. При этом грузинские власти призвали всех к прагматичным действиям и оздоровлению отношений, поскольку это «в равной степени отвечает интересам как грузинского, так и американского народа».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты объявляют о переходе к новой политике, предусматривающей введение визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона об иноагентах. Он пояснил, что речь идет о лицах, ответственных за подавление гражданского общества страны посредством кампании насилия и запугивания. Под эти ограничения могут также попасть их ближайшие родственники.