Не смог: польский дипломат предупредил об «угрозе» России для Европы

Россия представляет для Европы «смертельную угрозу». Об этом заявил в интервью порталу wPolityce бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Дипломат подверг критике своих европейских коллег, не уделяющих, по его мнению, внимания вопросам безопасности. По словам Ващиковского, они думают о климате, новых источниках энергии и «какой-то зелёной революции», не думая о «реальной» угрозе,

Я в рамках подобных дискуссий всегда напоминаю, что для нашей части Европы большую угрозу представляет не смог, а российские ракеты «Искандер», которые могут упасть на какой-то из наших городов. Именно они могут принести нам смерть, а не некий мифический смог, который якобы стал для нас главной угрозой, — заявил дипломат.

В числе прочего, Ващиковский выразил опасения относительно военных учений «Запад-2021». По мнению политика, подобные манёвры подразумевают отработку сценария по отражению нападения на Польшу. По словам экс-министра, россияне уже не раз отрабатывали подобные действия, причём, ответ на «польскую угрозу» якобы предусматривает нанесение ядерного удара по Варшаве.

Это не оборонительные учения, они имеют агрессивный характер, — утверждает дипломат.

Кроме того, Ващиковский предупредил о деятельности «агентов Москвы» на территории Евросоюза. Они пытаются «снять российскую тему с повестки дня». Дипломат убеждён, что Европа должна требовать сохранения отношений с США, так как Москва постарается прощупать «крепость отношений западных стран».

Ранее польский историк Войчех Поляк заявил, что Варшаве стоит активнее требовать от Берлина военные репарации на фоне явного ухудшения двусторонних отношений. Он призвал чаще портить настроение ФРГ из-за связей с Россией.