«Не простил»: в Киеве раскрыли причину увольнения помощника Зеленского «Страна.ua»: Зеленский уволил Шефира, так как не простил ему бегства из-за СВО

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сергей Шефир

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира из-за его бегства из Киева в начале спецоперации, передает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники. Там отметили, что украинский лидер так и не смог простить старому другу его поступка.

Шефир — ближайший друг и соратник Владимира Зеленского еще со времен юности президента. С момента прихода к власти Зеленского Шефир играл большую роль в общей конструкции госуправления <...>. Президент не простил ему, что в первые дни (СВО. — NEWS.ru.) Шефир спешно покинул Киев. После этого его отставка была делом времени, — констатировали авторы материала.

Ранее на сайте президента Украины появилась информация, что Зеленский начал волну увольнений в собственном офисе. Так, давний друг и партнер главы государства по бизнесу в компании «Квартал-95» Сергей Шефир покинул должность первого помощника главы государства. Также с постов нештатных советников были уволены Олег Устенко, Сергей Трофимов и Михаил Радуцкий.

До этого Зеленский объявил о намерении назначить бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова послом в Молдавии. По словам политика, он уже согласовал его кандидатуру. Однако никаких официальных назначений не последовало.

Позднее украинский президент анонсировал новые кадровые перестановки в органах власти в стране. Какие именно изменения ожидаются, Зеленский не уточнил.