«Не про мир»: глава ДНР Пушилин оценил визит Бориса Джонсона на Украину

Визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину является подталкиванием Киева к военным действиям. Об этом заявил глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, в том случае, когда одно государство поставляет другому летальное оружие и направляет военных инструкторов, речи про мир быть не может.

Это все не про мир. Поставки со стороны Великобритании вооружения летального — это не про мир. Отправка, а потом обучение военнослужащих украинских инструкторами британскими — это не про мир. Даже визит на Украину — это же тоже не про выполнение Минских соглашений будет идти речь. А как раз укрепление или подталкивание Украины к военным действиям. По-другому мы расценить не можем, — сказал руководитель самопровозглашённой ДНР.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля посетил с визитом Украину. В Киеве он провёл переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским. В ходе встречи Джонсон заявил, что вторжение РФ в соседнее государство станет настоящей катастрофой. Также британский премьер сообщил о предоставлении Украине военной помощи стоимостью более 2 млрд фунтов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отдельно отметил, что британский политик заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Зеленский добавил, что страны смогли договориться о новых поставках вооружения.