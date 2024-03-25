«Не понимал, на ком женюсь»: Бекхэм о браке с Викторией Дэвид Бекхэм рассказал, что по-настоящему оценил Викторию только после свадьбы

Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Дэвид и Виктория Бэкхэм

Английский футболист Дэвид Бекхэм рассказал, что по-настоящему оценил бывшую участницу группы Spice Girls Викторию только после их свадьбы, передает Daily Mail. 48-летний спортсмен отметил, что мечтал о девушке и «не знал, на ком женится». Дэвид и Виктория Бекхэм состоят в браке уже 25 лет.

Я просто мечтал о ней, как и многие мужчины в то время. Я не понимал, на ком я женюсь и с кем я собираюсь быть рядом до конца жизни, — сказал футболист.

По словам Бекхэма, с началом семейной жизни он понял, что супруга сильный и ответственный человек. Певица родила четверых детей, при этом она продолжает развиваться как модный дизайнер. Спортсмен восхищается супругой, отмечая, что она «по сути управляет семьей».

Ранее Бекхэм подняла на смех ботинки своего мужа, сравнив их с обувью персонажа Гастона из мультфильма «Красавица и чудовище». В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала снимок, на котором муж позирует с ней в сером пиджаке, белой рубашке, коричневых джинсах и огромных сапогах с широким голенищем.

В марте 49-летняя певица сообщила, что не может удержаться от посещения спортзала, несмотря на полученный недавно перелом ноги. Исполнительница поделилась снимком с тренировки и отметила, что травма не остановит ее.