«Контрнаступ провалился»: военный эксперт оценил слова Зеленского о фронте Военэксперт Борзенко: контрнаступление ВСУ не получилось

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не признается в полнейшем фиаско контрнаступления ВСУ, так как тогда сократятся поставки оружия Западом, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. По его словам, украинский президент может делать любые заявления, но у ВСУ на поле боя ничего не получилось.

Направления остались такие же, как и в начале весны, по сути ничего не изменилось. Те же самые попытки прорезаться, прокусить нашу линию обороны, но они порой даже не доходят до нее, их уничтожают в нейтральной зоне. Зеленский может делать любые заявления, он же не признается, что контрнаступ провалился, — пояснил Борзенко.

Эксперт отмечает, что командование ВСУ будет «гробить» те части, которые еще остались, а в «мясорубки» бросать элитные подразделения вроде 82-й бригады, которые предназначались для развития наступления после прорыва линии обороны.

По его словам, украинские военные уже оголяют гарнизоны многих городов, частично снимают оттуда бойцов и отправляют на линию соприкосновения.

Уничтожение частей ВСУ продолжается, и что бы ни говорил Зеленский, реальность другая. Уже не только отставные генералы Пентагона и НАТО признаются в провале контрнаступления, но уже и действующие офицеры штабов, — подчеркнул Борзенко.

Раннее Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет очень тяжело и медленно. При этом он отметил, что силы страны движутся в нужном направлении, хотя и не быстрыми темпами.