В МИД Польши уточнили позицию о помощи Украине войсками МИД Польши: республика сейчас не будет посылать войска на Украину

Фото: NATO

Власти Польши не собираются отправлять войска на Украину, сообщил пресс-секретарь МИД республики Павел Вроньский на брифинге TVP Info. Таким образом он уточнил слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о такой возможности.

Польша не отправляет сейчас войска на Украину, — сказал Вроньский.

Ранее Сикорский заявил, что не исключает отправки польских войск на Украину. Он также предложил президенту России Владимиру Путину «самому догадаться», как поступят власти республики.

Первый зампред комитета по обороне Совета Федерации генерал-полковник Виктор Бондарев в свою очередь заявил, что Запад пытается прощупать реакцию России, провоцируя ее заявлениями об отправке военных НАТО на Украину. По его словам, Москва готова отвечать на провокации.

До этого итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на июльском саммите в Вашингтоне примут декларацию об отказе от ввода войск на Украину. Кроме того, государства, по информации СМИ, примут решение, что координация западной помощи Киеву перейдет от Штатов к штаб-квартире Альянса.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Запад будет направлять бойцов в зону конфликта, используя для этого обходные пути. Он отметил, что страны НАТО не решатся официально ввести свои войска на территорию Украины, так как понимают, что со стороны России возможен ядерный ответ.