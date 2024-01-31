«Не отдадим мужика»: украинки начали ссору с остановившим автобус военкомом Жители Одессы устроили перепалку с остановившим автобус военкомом

Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Женщины из Одессы ввязались в конфликт с военкомом, который остановил пассажирский автобус и попытался вручить повестку мужчине, передает Telegram-канал «Типичная Одесса». Украинки заявляют, что не намерены отдавать своих мужчин. Военком при этом отвечает, что сам был на фронте, а они прячут своих мужей «под юбками».

Дети маленькие в маршрутке, держат целую маршрутку непонятно кто и зачем. Баб здесь больше, не отдадут мужика, выходите давайте, — сказала одна из женщин.

Местные жительницы также требуют от военкома говорить на украинском языке, потому что он «государственное лицо». При этом сами они пользуются русским, отвечая, что имеют на это право.

Ранее украинские СМИ сообщили, что военнообязанных жителей страны принудят посетить военкомат в течение 60 дней. Соответствующий законопроект уже был внесен в Верховную раду. В случае если военнообязанный находится за границей, он должен сообщить свои данные по электронной почте или по телефону. В новом законопроекте также указано, что граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников полиции или военкомата.