«Не от Зеленского»: экс-премьер раскрыл, от кого зависит отставка Залужного Экс-премьер Украины Азаров: отставка Залужного целиком зависит от решений США

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Отставка главнокомандующего Вооруженными силам Украины Валерия Залужного зависит не от президента Владимира Зеленского, а от США, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире телеканала «Россия 24». Вместе с тем он добавил, что военнослужащий раздражает Зеленского. По его словам, причиной является тот факт, что главком ВСУ популярнее президента среди граждан.

Это (отставка Залужного. — NEWS.ru) зависит от американцев, а не от Зеленского. Ясно, что Залужный мешает Зеленскому, по рейтингам популярности он значительно сейчас обгоняет Зеленского и, естественно, является для него раздражителем. Но решает не он, решают американцы, — заявил Азаров.

Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Зеленский подпишет указ об отставке Залужного на этой неделе. Они утверждают, что сейчас на пост нового главкома рассматриваются кандидатуры начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. По данным некоторых изданий, причинами разногласий между Зеленским и Залужным стал мобилизационный вопрос.

По данным украинских журналистов, главком ВСУ может лишиться своей должности в течение «считаных часов», однако решение задерживается по причине сложностей с поиском преемника. Потенциальные сменщики Залужного с осторожностью относятся к этой инициативе ввиду высокой ответственности.