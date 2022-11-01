Не от России и США: в Германии призвали сильную зависимость от одной страны Политолог Рар: экономическая зависимость от КНР для немцев существеннее, чем от энергоресурсов РФ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Германия и Запад не могут одновременно вести санкционную политику против России и Китая, экономическая зависимость ФРГ от КНР для немцев еще существеннее, чем от российских энергоресурсов, рассказал в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, уходящий из России немецкий бизнес ищет дополнительные возможности и хочет укорениться в Китае, чтобы находиться на растущих азиатских рынках.

Экономическая зависимость от Китая для немцев еще существеннее, чем зависимость от российских энергорессурсов. Шольц пошел на то, что разрешил китайцам обрести часть торгового порта в Гамбурге, за что был раскритикован своим партнером в правительстве — зелеными. Немцы живут за счет своего экспорта. Сейчас чувствуется страх деиндустриализации Германии, если она замкнется в себе, поэтому востребована торговля с Китаем и с Азией, — подчеркнул Рар.

Шольц 4 ноября приедет с государственным визитом в Китай, он станет первым западным лидером, восстановившим контакт с китайской стороной, и первым, кто посетит Пекин с начала пандемии коронавируса.

Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов рассказал NEWS.ru, что Шольц подгадал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, так как вместе с ним поедет большая делегация немецких компаний, в частности Siemens, Adidas, BioNTech, BMW, Vоlkswagen, которые совершат азиатское турне с остановками в Сингапуре и Вьетнаме. По его словам, предстоящая встреча выгодна для обеих сторон. Торговля Китая и Евросоюза по прошлому году составила более 800 млрд $, китайские фирмы заинтересованы в подписании новых выгодных контрактов с немецкими компаниями, а Шольц пытается защитить бизнес.