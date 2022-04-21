18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Европа

«Не обсуждается»: Макрон высказался об эмбарго на российский газ

09:11, 22 апреля 2022
«Не обсуждается»: Макрон высказался об эмбарго на российский газ
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Эмбарго на российский газ не обсуждается, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Это заявление он сделал в интервью, опубликованном в газете Corriere della Sera. По словам политика, пока речь идёт о блокировании нефти и топлива. 

Эта тема может оказаться на столе переговоров, но сегодня пока не обсуждается. Нефть и топливо уже затрагиваются, но газ пока нет. Мы знаем сложности, которые это повлечёт, сообщил Макрон.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза договорились о введении эмбарго на импорт угля из России. В ближайшее время следует принять аналогичное решение в отношении нефти, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Он также допустил, что со временем возможно введение запрета и на импорт газа из России.

При этом министр финансов Франции Брюно Ле Мер заявил, что Париж рассчитывает убедить партнёров в Европе ввести эмбарго на российскую нефть. По его словам, эта мера является одним из основных средств блокировки поступлений иностранной валюты в Россию и, следовательно, прекращения  военной операции на Украине.

Австрия уже нашла замену российской нефти и прекратила её импорт и переработку. При этом на долю России приходилось не более 8% от общего импорта нефти в страну.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео