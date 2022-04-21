«Не обсуждается»: Макрон высказался об эмбарго на российский газ

Эмбарго на российский газ не обсуждается, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Это заявление он сделал в интервью, опубликованном в газете Corriere della Sera. По словам политика, пока речь идёт о блокировании нефти и топлива.

Эта тема может оказаться на столе переговоров, но сегодня пока не обсуждается. Нефть и топливо уже затрагиваются, но газ пока нет. Мы знаем сложности, которые это повлечёт, — сообщил Макрон.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза договорились о введении эмбарго на импорт угля из России. В ближайшее время следует принять аналогичное решение в отношении нефти, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Он также допустил, что со временем возможно введение запрета и на импорт газа из России.

При этом министр финансов Франции Брюно Ле Мер заявил, что Париж рассчитывает убедить партнёров в Европе ввести эмбарго на российскую нефть. По его словам, эта мера является одним из основных средств блокировки поступлений иностранной валюты в Россию и, следовательно, прекращения военной операции на Украине.

Австрия уже нашла замену российской нефти и прекратила её импорт и переработку. При этом на долю России приходилось не более 8% от общего импорта нефти в страну.