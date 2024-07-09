«Не может не беспокоить Макрона»: политолог объяснил «охоту» на Ле Пен Политолог Кортунов: Макрон опасается победы партии Ле Пен на выборах 2027 года

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Марин Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон может опасаться победы лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах главы государства в 2027 году, считает гендиректор Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, не исключено, что это тоже повлияло на начало прокуратурой Парижа судебного расследования в отношении Ле Пен.

Возможно, только сейчас удалось собрать какую-то доказательную базу, или были какие-то причины процедурного характера, мешавшие начать расследование раньше. Но нельзя исключать, что это расследование отражает опасения, связанные с перспективами возглавляемого Ле Пен движения. За партию Ле Пен проголосовало более 10 млн французов, так что у правых есть все шансы в дальнейшем увеличить свое политическое влияние и выйти на выборы 2027 года во всеоружии. Это не может не беспокоить партию Макрона, — заявил Кортунов.

Как отметил политолог, многие эксперты считают, что Ле Пен потерпела серьезное поражение в ходе второго тура выборов, но это связывают с объединением центристов и левых против ее движения. По его словам, они использовали механизм условного «умного» голосования, чтобы нанести максимальный урон правым. Однако Кортунов считает, что сбрасывать со счетов альянс правых преждевременно и основные баталии еще впереди.

Ранее прокуратура Парижа начала расследование в отношении Ле Пен, которую подозревают в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года. Этому предшествовала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию.