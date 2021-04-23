«Не могут поставить на колени»: французы высоко оценили военные учения в РФ

https://static.news.ru/photo/6cfbd97c-a43c-11eb-9628-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Читатели французской газеты Le Figaro оценили завершение военных учений в Южном и Западном военных округах России и выразили поддержку Москве. Они убеждены, что страну не удастся поставить на колени.

Пользователь с ником malateste назвал прошедшие манёвры отличной операцией. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин сумел проверить реакцию западных стран на угрозу военного конфликта ограниченного масштаба. Другой пользователь написал, что дестабилизация на юго-востоке Украины, в которой обвиняют Россию, происходит по вине Запада, а Москва не вмешивается в ситуацию в ДНР и ЛНР.

Читатель Le Figaro под ником Gentilhomme — Vieille Canaille 84 резко высказался о европейских СМИ, которые пытаются представить Россию мстительной и агрессивной.

Сплошные неудачи, они не могут поставить Россию на колени, — написал комментатор.

По словам пользователя Dany L, никто не должен вмешиваться в ситуацию между Россией и Украиной, в противном случае в отношении двух стран будет усилена напряжённость.

Ранее читатели Le Figaro отреагировали с восторгом на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Многие читатели пояснили, что отдельные высказывания российского лидера носят закономерный ультиматум европейским коллегам.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. В манёврах участвовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. Министр обороны Сергей Шойгу после завершение манёвров заявил, что проверка боеготовности завершена, войска будут возвращены в места постоянной дислокации. 23 апреля войска начали перебрасывать из Крыма в места постоянной дислокации.