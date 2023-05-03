Не менее 8 человек погибли при стрельбе в школе в Белграде

Не менее 8 человек погибли при стрельбе в Белграде, передает портал издания «Вечерне новости» со ссылкой на заявление полиции. Как ранее сообщалось, стрельбу устроил подросток в одной из школ в столице Сербии. По информации портала, подросток — «примерный ученик, сын медиков». Однако также есть информация, что школьник находился под действием наркотиков.

Полиция направила все доступные патрули, немедленно прибыла на место и задержала подозреваемого несовершеннолетнего, ученика седьмого класса, который подозревается в том, что он произвел несколько выстрелов из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны этой школы, — заявили МВД Сербии.

3 мая в Сербии 14-летний подросток устроил стрельбу в одной из школ в центре столицы. По предварительным данным на тот момент, был убит один человек, получили ранения несколько учащихся и педагог.

В середине апреля в Санкт-Петербурге девятиклассник обстрелял в школе из пневматического пистолета четверых учащихся седьмого и восьмого классов. Им всем потребовалась медицинская помощь. Подростка отправили под арест до 12 июня.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года. Тогда погибли девять человек, в том числе семеро детей. Галявиев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также пообещал выплатить компенсации пострадавшим.