Не любят либералов и Россию: главные фигуры нового кабинета Британии Правительство Великобритании, созданное новым премьером Лиз Трасс, мечтает о старой доброй Англии, но сможет ли оно уменьшить счета за электричество?

Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Квази Квартенг

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс практически сразу после избрания начала формирование кабинета правительства. И чем больше становится известно о новых министрах, тем больше сомнений появляется в европейской прессе — а способен ли такой состав нормально руководить страной в нынешние сложные времена. У них мало опыта, а предшественники уже испробовали практически все способы вытянуть страну из кризиса, однако без особого успеха — цены на электричество растут, люди беднеют, государственная система дает сбои, говорят скептики. При этом большинство министров из кабинета Джонсона прощаются со своими креслами, особенно это касается тех, кто поддерживал Риши Сунака, соперника Трасс в гонке за пост премьера. В их числе — тяжеловесы: министр юстиции Доминик Рааб и глава МВД Прити Пател.

При этом, как отмечают наблюдатели, на четырех главных постах нет белых мужчин. Но это скорее просто наблюдение, из которого сложно сделать какие-то выводы. Судя по биографиям новых членов кабинета, во взглядах они вполне консервативны, не поддерживают большинство новомодных трендов, и в этом плане не сильно отличаются от россиян. Правда, есть один нюанс — Россию они тоже не любят, как, впрочем, не очень жалуют и Евросоюз. Зато тепло относятся к Британской империи. Ожидать потепления в отношениях с Россией от сформированного кабинета было бы странно. Взять хотя бы нового премьера — будучи еще министром иностранных дел, Трасс неоднократно выступала с жесткими высказываниями, призывая, в частности, ограничить импорт в Британию нефти и газа из РФ, а также — с осуждением спецоперации РФ на Украине.

Лиз Трасс — сторонник брексита, у нее толстая кожа, изменчивые политические взгляды и глубокое недоверие к иностранному сыру. Потепления в отношениях с Европой не предвидится, — пишет британское издание The Guardian.

В кабинете Соединенного Королевства четыре должности считаются ключевыми. Это сам премьер, а также канцлер казначейства (министр финансов), глава Форин Офис (МИД) и глава Хоум-офис (МВД).

Фото: Tejas Sandhu/Global Look Press Лиз Трасс

Африканский призрак империи

Канцлером стал Квази Квартенг (47) — во втором правительстве предыдущего премьера Джонсона получил пост министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии, став вторым чернокожим, вошедшим в британский кабмин (первым был Пол Боатенг, главный секретарь казначейства). Родители Квартенга эмигрировали в Соединенное Королевство из Ганы. Есть информация, что Джонсон планировал уволить Квартенга в ходе планируемых перестановок в кабмине, и поэтому последний заключил договор с Трасс, что займет пост канцлера, если та победит. С Трасс они знакомы давно и вместе были избраны в парламент в 2010 году.

Политические взгляды канцлера в целом достаточно консервативные. Он — сторонник брексита, до некоторой степени критикует движение #BlackLivesMatter («Жизни черных имеют значение»). По крайней мере, в своей книге «Призраки империи», вышедшей в 2011 году, Квартенг писал, что #BLM и другие критики империализма «имеют карикатурный взгляд на прошлое». Сторонник «государства всеобщего благосостояния», то есть выступает за равные возможности и справедливое распределение богатства.

По отзывам тех, кто с ним знаком, Квартенг — «очень закрытый человек». Женат, в 2021 году родилась дочь.

Подполковник иностранных дел

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли (53) политик, подполковник территориальной Британской армии в резерве, был командиром артиллерийской батареи, однако из-за травмы ноги, полученной еще в молодости, его военная карьера не задалась. Во втором правительстве Джонсона был министром образования, до того занимал младшие министерские посты в Форин Офис, будучи, по сути, заместителем Трасс сначала на ближневосточном, а затем на европейском направлении. Именно Клеверли, кстати, подписал 10 февраля законопроект, позволивший Лондону начать вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Поддерживал Трасс с самого ее решения баллотироваться на пост премьера. Отец Клеверли — британец, мать — из Сьерра-Леоне. Женат, двое сыновей.

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press Джеймс Клеверли

Империя добра

Главой МВД, это последняя из четырех «главных государственных должностей», стала Суэлла Браверман (42), бывшая соперница Трасс в борьбе за премьерское кресло, которая выбыла во втором раунде голосования, после чего поддержала соперницу. Дочь иммигрантов индийского происхождения из Кении Маврикия, успешный юрист, последняя должность — генеральный атторней (министр юстиции) Англии и Уэльса. Браверман — консерватор, поддерживает брексит, высылку в Руанду мигрантов, нелегально пробравшихся в Соединенное Королевство, считает, что «Британская империя была империей добра», не поддерживает теорию множества полов и отдельные условия для трансгендеров. Браверман также выступает за выход Британии из Европейской конвенции по правам человека и скептически относится к идее нулевых выбросов углерода к 2050 году. Посещает буддийский центр. Замужем, двое детей.

Здоровье и оборона

Нельзя оставить без внимания еще две фигуры в новом правительстве. Это, во-первых, Териз Кофи (50), заместитель премьера и министра здравоохранения, давняя подруга Трасс. Она обрела особую популярность, когда сразу после назначения в СМИ был опубликован снимок, где глава Минздрава стоит с сигарой и бокалом спиртного. Кофи — опытный политик и функционер, занимавшаяся социальными проблемами на разных уровнях, в правительстве Джонсона она была министром по вопросам труда и пенсий. Поддерживала Трасс в течение всей ее премьерской кампании. Белая, католичка, заядлый болельщик «Ливерпуля», увлекается садоводством, музыкой. Детей нет.

И, наконец, министр обороны Бен Уоллес (52) — один из немногих, кто сохранил пост в новом кабинете. Он поддерживал Трасс во время предвыборной кампании, называя ее главными достоинствами упорство, целеустремленность и прямоту. Плюс к этому Трасс обещала увеличить расходы на оборону до 3% бюджета, что Уоллес всячески поддерживал. Уоллес — один из самых популярных политиков в Британии и вполне мог бы сам побороться за кресло премьера, однако не стал этого делать. Выпускник Королевской военной академии Сандхерст, капитан шотландской гвардии. Резко выступает против спецоперации РФ на Украине. 11 февраля Уоллес встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, после чего заявил о возможности начала боевых действий. Ранее говорил, что шотландская гвардия «пинала под зад» Николая I в Крымской войне. Женат, трое детей.

Счет за электроэнергию

Тем временем Трасс сразу взялась за самые скандальные проблемы британского общества, пообещав сократить налоги, заняться здравоохранением, а главное — снизить счета за электроэнергию до уровня не более 1971 фунт стерлингов ($2300) в год. Каким образом она намерена это сделать, должно проясниться уже 8 сентября, когда Трасс представит свой энергетический план. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, опираясь на свои источники, речь может идти о фиксированной стоимости для домохозяйств.